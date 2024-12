O Grande Prêmio da Holanda, organizado na cidade litorânea de Zandvoort, deixará o calendário da Fórmula 1 a partir de 2026, anunciaram os organizadores do Mundial nesta quarta-feira (4).

A corrida havia voltado ao calendário da F1 em 2021 depois de 36 anos de ausência. As três primeiras edições foram vencidas pelo tetracampeão do mundo e ídolo local Max Verstappen (Red Bull), e em 2024 a vitória foi do britânico Lando Norris (McLaren).

Apesar do sucesso mundial da série da Netflix 'F1: Dirigir Para Viver', que popularizou a categoria em todo o mundo, especialmente nos Estados Unidos, a Fórmula 1 vem passando por mudanças há alguns anos, com o surgimento de novos circuitos, em detrimento de corridas históricas como o GP da França, que não é disputado desde 2022.

EUA e Oriente Médio representam atualmente os mercados prioritários da organização do Mundial de F1, controlado desde 2017 pelo grupo americano Liberty Media.

ric/mcd/pc/cb/dd