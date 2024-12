O exército sírio enfrentava combates intensos nesta terça-feira (3) contra uma coalizão de rebeldes liderados por islamistas radicais que tentam avançar em direção à cidade de Hama, no centro do país, segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH).

Os rebeldes iniciaram na semana passada uma ofensiva relâmpago com a qual tomaram Aleppo, a segunda maior cidade síria, a primeira vez desde o início da guerra civil em 2011 em que as forças do regime perderam completamente o controle desta localidade do norte do país.

"Confrontos violentos acontecem no norte da província de Hama, onde a aviação russa e síria efetua dezenas de bombardeios contra as posições rebeldes", afirmou o OSDH.

A ONG, com sede no Reino Unido e com uma ampla rede de fontes na Síria, afirma que os rebeldes podem ter tomado o controle de várias cidades e vilarejos na região.

Um fotógrafo da AFP observou nesta terça-feira dezenas de tanques e veículos militares do exército sírio abandonados na estrada que leva a Hama, uma cidade de importância estratégica entre Aleppo e Damasco.

O exército sírio anunciou o envio de reforços para a região, o que permitiu desacelerar o avanço rebelde nos últimos dois dias.

O Ministério da Defesa também relatou "confrontos violentos" na segunda-feira entre suas tropas, apoiadas pela aviação síria e russa, e "organizações terroristas no norte" da província de Hama.

lar/dbh/pc/fp