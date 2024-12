A Itália, atual bicampeã da Copa Davis, será a sede das próximas três edições da fase final deste torneio, segundo anunciou a Federação Internacional de Tênis (ITF).

"Estamos muito satisfeitos com a parceria com a Federação Italiana de Tênis (FITP) para a Final 8 da Copa Davis. A Itália tem uma rica história no tênis e capacidade comprovada de sediar eventos esportivos de classe mundial", indicou David Haggerty, presidente da ITF, durante o sorteio da primeira rodada da edição 2025, realizado nesta segunda-feira (2) em Londres.

Depois de três anos em Málaga (Espanha), a fase final da Copa Davis, que colocará frente a frente as oito melhores equipes da temporada, será realizada em Bolonha.

Embora Málaga também tenha tenha sediado em novembro a Billie Jean King Cup, não foi detalhada a sede onde acontecerá a 'Final 8' da competição feminina em 2025.

"Estamos muito satisfeitos por termos sido escolhidos como anfitriões e esperamos receber as melhores seleções do mundo em nosso país em novembro próximo e pelos próximos três anos", comentou o presidente da FITP, Angelo Binaghi, citado em comunicado da ITF.

A Itália, que conquistou a dobradinha Davis-BJK em 2024, participou pela primeira vez da Copa Davis há quase 100 anos e levantou o troféu em três ocasiões (1976, 2023 e 2024).

"A FITP vai se basear na herança da Itália nesta competição, trabalhando em estreita colaboração com a ITF para oferecer um evento espetacular para os fãs", acrescentou Binaghi.

Como atual campeã, a Itália se classificou automaticamente para a fase final, em novembro.

Por sua vez, a Holanda, finalista contra Jannik Sinner e equipe em Málaga, está dispensada de participar da primeira rodada, e entrará na disputa em setembro contra Argentina ou Noruega.

A 'Albiceleste', que chegou às quartas de final em 2024, começará a edição 2025 com um novo capitão, após a saída de Guillermo Coria, contra a Noruega de Casper Ruud.

Para a Espanha de Carlos Alcaraz a competição também começa na primeira rodada, no final de janeiro e início de fevereiro, com uma visita à Suíça, enquanto a Sérvia iniciará seu percurso na Dinamarca.

Se Espanha e Sérvia vencerem, se enfrentarão na segunda rodada, abrindo possibilidade para um duelo entre Alcaraz e Novak Djokovic.

Austrália e Alemanha, semifinalistas da edição 2024, visitarão, respectivamente, Suécia e Israel nesta primeira rodada.

Já o Brasil, que ocupa a 17ª posição do ranking, visitará a França, nona colocada. Os franceses, decacampeões da Davis, perderam no último encontro contra os brasileiros, mas isso aconteceu há mais de 20 anos, durante a primeira fase disputada em Florianópolis, com Gustavo Kuerten em quadra.

-- Programa da primeira rodada da edição 2025 da Copa Davis (31 de janeiro - 1º de fevereiro ou 1-2 fevereiro, à escolha do país anfitrião):

Noruega - Argentina

Suécia - Austrália

Bélgica - Chile

Canadá - Hungria

Áustria - Finlândia

Israel - Alemanha

Japão - Grã-Bretanha

Taiwan - Estados Unidos

República Tcheca - Coreia do Sul

Dinamarca - Sérvia

Suíça - Espanha

Croácia - Eslováquia

França - Brasil

