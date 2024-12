O treinador do Bayern de Munique, Vincent Kompany, indicou nesta segunda-feira (2) que espera o retorno de seu goleador Harry Kane, lesionado no sábado, antes de janeiro, destacando que conta com "numerosas opções" no ataque durante o seu período de baixa.

"Há uma chance de que volte a jogar este ano", afirmou o treinador belga em coletiva de imprensa, na véspera do duelo de oitavas de final da Copa de Alemanha diante do Bayer Leverkusen.

O capitão da seleção inglesa, de 31 anos, sofreu um estiramento muscular na coxa direita no sábado no duelo contra o Borussia Dortmund pela Bundesliga, que terminou empatado em 1 a 1.

"Você não pode substitui-lo individualmente, é um jogador de muito alto nível, mas temos outras opções: Thomas Müller, Mathys Tel, Serge Gnabry, Michael Olise, Leroy Sané...", disse Kompany, ao acrescentar que Kane vai perder "alguns jogos".

O atacante tem 20 gols nesta temporada somando todas as competições.

Líder da Bundesliga e na parte alta da tabela da Liga dos Campeões, o Bayern disputará cinco partidas antes da pausa natalina.

