O francês Esteban Ocon, fechado com a equipe Haas para 2025, não competirá com a Alpine no último Grande Prêmio da temporada de Fórmula 1, neste fim de semana em Abu Dhabi, e será substituído pelo australiano Jack Doohan, filho da lenda da motovelocidade Michael Doohan, anunciou a equipe franco-britânica nesta segunda-feira (2).

"A Alpine anuncia a participação de seu piloto reserva Jack Doohan no Grande Prêmio de Abu Dhabi 2024 no lugar de Esteban Ocon. Esta mudança permitirá liberar Esteban para que pilote com a Haas nos testes de pré-temporada em Abu Dhabi", indicou a equipe em comunicado.

"Já anunciado como piloto oficial junto com Pierre Gasly para a temporada 2025, Jack Doohan correrá com seu número de reserva 61 e também participará dos testes de final de temporada no circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi", detalhou a Alpine.

O diretor da escuderia, Oliver Oakes, explicou o movimento: "Pensamos que seria bom que Jack começasse antes para que Esteban passe para outra coisa antes. Penso que convém a todo o mundo. Honestamente, Esteban teve um papel importante nesta equipe e convém às duas partes."

Jack Doohan, de 21 anos, é filho de Michael Doohan, lenda da motovelocidade, cinco vezes campeão do mundo da categoria de 500cc, a antiga denominação da MotoGP.

Estreou na Fómula 1 em outubro de 2022 com a escuderia Alpine no Grande Prêmio da Cidade do México. Em 2023 e 2024 foi piloto de testes.

Ocon, que chegou a Alpine em 2020, à época Renault, disputou 106 grandes prêmios, com quatro pódios e uma vitória, a única de sua carreira na Fórmula 1, na Hungria em 2021.

Nesta temporada ele é 14º com 23 pontos, graças principalmente a seu segundo lugar no Grande Prêmio do Brasil no início de novembro.

