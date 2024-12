O CEO da OpenAI, Sam Altman, expressou neste domingo (1º) confiança de que a administração do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, apoiará o setor de inteligência artificial (IA) para garantir que os Estados Unidos e seus aliados continuem liderando essa área.

Em declarações à emissora conservadora Fox News, Altman afirmou que essa tecnologia necessita de um grande apoio em infraestrutura e que acredita que o governo de Trump será um bom parceiro para proporcionar esse suporte.

"Precisamos construir isso aqui [nos Estados Unidos] e precisamos ter a melhor infraestrutura de IA do mundo para liderar com tecnologia e capacidades", disse o chefe da empresa criadora do famoso bot conversacional ChatGPT.

"Eu acredito que o presidente eleito Trump será muito bom nisso", destacou.

Altman respondia a uma pergunta sobre a competição em IA entre os Estados Unidos e a China. "Acreditamos firmemente que os Estados Unidos e nossos aliados precisam liderar esse campo", afirmou categoricamente.

A infraestrutura necessária para a IA inclui enormes quantidades de eletricidade, grandes centros de dados e suporte tecnológico, como acesso a semicondutores e chips avançados.

Altman também enfatizou que o Congresso dos EUA precisa aprovar uma legislação que estabeleça salvaguardas para o uso da IA.

"Acredito que sim. Em algum momento, da maneira que for, não sei quando isso acontecerá", ponderou.

