O Bayern de Munique confirmou neste domingo (1º) que o atacante inglês Harry Kane, que saiu substituído durante o 'Klassiker' contra o Borussia Dortmund (1 a 1) pelo Campeonato Alemão, sofreu uma lesão muscular na coxa.

"Harry Kane sofreu uma leve distensão muscular na parte posterior da coxa direita no jogo de ontem pela Bundesliga entre Bayern e Borussia Dortmund", informou o clube bávaro em comunicado.

Kane deve desfalcar o Bayern no jogo de oitavas de final da Copa da Alemanha contra o Bayer Leverkusen, na próxima terça-feira. Embora a nota não informe um tempo de recuperação, o jornal alemão Bild publicou que o jogador deve ficar afastado por duas semanas.

Depois do duelo com o Leverkusen, o Bayern de Munique joga contra o Heidenheim no próximo sábado e depois vai a Gelsenkirchen para enfrentar o Shakhtar Donetsk pela Liga dos Campeões (10 de dezembro).

Kane foi substituído com dores aos 30 minutos do primeiro tempo no empate em 1 a 1 com o Dortmund, no sábado. Autor de 14 gols e seis assistências após 12 rodadas, o inglês é o artilheiro do Campeonato Alemão. Entre todas as competições, ele já soma 20 gols na temporada.

Invicto na Bundesliga, o Bayer de Munique é o líder com 30 pontos (de 36 possíveis). Na Champions, ocupa a 13ª colocação depois de cinco jogos (três vitórias e duas derrotas).

bur-gk-dam/es/cb