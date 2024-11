O Milan venceu o Empoli por 3 a 0 neste sábado (30), pela 14ª rodada do Campeonato Italiano, e continuou sua arrancada rumo à zona de classificação para as copas europeias, da qual está a três pontos.

O time 'rossonero', cujos gols foram marcados por Álvaro Morata (19') e Tijani Reijnders (44' e 69'), soma dois empates e duas vitórias em seus últimos quatro jogos.

O Milan, que ainda tem um jogo atrasado a disputar (contra o Bologna), ocupa a sétima posição com 22 pontos, mas está a seis do Top 3 antes dos confrontos entre as equipes da parte de cima da tabela no domingo.

O Empoli, por sua vez, emendou seu terceiro jogo sem vitória e vai dormir na décima posição, com 16 pontos.

Horas antes, o Como não passou de um empate com o Monza em 1 a 1, resultado que deixa as duas equipes na zona de rebaixamento.

