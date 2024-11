O piloto britânico Lando Norris (McLaren) fez a pole position para a corrida sprint do Grande Prêmio do Catar, penúltima etapa do Mundial de Fórmula 1, depois de ter sido mais rápido na classificação disputada neste sábado (29), no circuito de Lusail.

Norris superou o compatriota George Russell (Mercedes) e o companheiro de equipe, o australiano Oscar Piastri, por 63 e 159 milésimos de segundo, respectivamente.

A McLaren, que luta com a Ferrari pelo título do campeonato de construtores, sairá em vantagem na corrida sprint, já que os pilotos da equipe italiana, o espanhol Carlos Sainz e o monegasco Charles Leclerc, largarão em quarto e em quinto.

O holandês Max Verstappen (Red Bull), que na semana passada garantiu seu quarto título mundial de pilotos, terminou na sexta colocação, à frente do heptacampeão Lewis Hamilton (Mercedes).

O francês Pierre Gasly (Alpine), o neozelandês Liam Lawson (Racing Bulls) e o alemão Nico Hülkenberg (Haas) completam o Top 10.

