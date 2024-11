O Reino Unido não pode simplesmente “subcontratar” a França para o controle de sua fronteira no Canal da Mancha, rota migratória de migração para a costa inglesa, disse o ministro do Interior da França, Bruno Retailleau, nesta sexta-feira (29).

"A fronteira entre a França e o Reino Unido é a fronteira externa comum" da União Europeia (UE), disse Retailleau, para quem seu país não pode mais ser responsável "sozinho" por sua "defesa".

O ministro conservador deve se reunir com sua homóloga britânica, a trabalhista Yvette Cooper, no norte da França, em 9 de dezembro, ma véspera de uma reunião em Londres com a Bélgica, Países Baixos, Alemanha e Irlanda.

"Se não houver avanços, denunciaremos os acordos de 'Le Touquet'" que, desde 2004, estabelecem controles em solo francês para as pessoas que desejam viajar para o Reino Unido, advertiu o funcionário de Ambleteuse, no norte da França.

Pelo menos 72 migrantes morreram este ano tentando chegar à costa britânica pelo mar a partir do norte da França, de acordo com as autoridades francesas.

“É intolerável”, acrescentou o ministro, que é conhecido por sua abordagem pesada em relação à migração.

lg-etb/tjc/jvb/jmo/mvv