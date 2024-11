O órgão regulador da concorrência no Canadá anunciou nesta quinta-feira (28) que está levando o Google aos tribunais por "comportamento anticompetitivo" na publicidade eletrônica.

Os anúncios costumam ser comprados e vendidos por meio de leilões automatizados, e são gerenciados por empresas por meio da tecnologia de anúncios ("ad tech"), um sistema que também decide que propagandas os usuários veem quando navegam na internet.

Uma investigação do Escritório de Concorrência identificou que o Google é o maior provedor dessas ferramentas no Canadá. O comissário Matthew Boswell apontou que a empresa "abusou da sua posição dominante ao adotar uma conduta que obriga os participantes do mercado a usar suas ferramentas de tecnologia de anúncios".

O órgão de controle acusou o Google de dar às suas próprias ferramentas um acesso preferencial ao inventário publicitário, chegando a vender anúncios com prejuízo para bloquear os rivais, e de ditar as condições de uso das ferramentas ad tech de terceiros.

Boswell disse que pediria a um tribunal que nivelasse o campo de jogo obrigando o Google a vender duas de suas ferramentas de tecnologia de anúncios e a pagar uma multa não especificada.

O porta-voz do Google, Dan Taylor, disse que a empresa está preparada para rebater as acusações, que, segundo ele, "ignoram a forte concorrência nesse setor, onde compradores e vendedores de anúncios têm muitas opções de escolha".

Em 2021, o órgão francês de controle da concorrência impôs uma multa milionária ao Google por favorecer seus próprios serviços no setor da publicidade eletrônica. As práticas publicitárias da empresa também são alvo de investigações ou processos na Grã-Bretanha, União Europeia e nos Estados Unidos.

amc/bjt/atm/cjc/lb/am