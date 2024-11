A presidente do México, Claudia Sheinbaum, conversou nesta quarta-feira (27) por telefone com o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre migração e segurança, dois temas que o republicano citou como justificativa para impor tarifas ao país vizinho.

"Tive uma conversa excelente com o presidente Trump. Discutimos a estratégia mexicana para o fenômeno da migração, e compartilhei que não estão chegando caravanas de migrantes à fronteira norte porque elas são atendidas no México", publicou Claudia em sua conta no X.

"Também falamos em reforçar a cooperação em temas de segurança no contexto da nossa soberania, e sobre a campanha que fazemos no país para prevenir o consumo de fentanil", acrescentou a presidente.

Trump anunciou nesta semana que vai impor tarifas de 25% sobre as importações do México e do Canadá até que seja detida o que chamou de "invasão" de drogas e "de imigrantes ilegais".

O governo mexicano declarou hoje que os Estados Unidos dariam "um tiro no pé" com essas tarifas. "O impacto sobre as empresas é enorme. Seriam perdidos cerca de 400 mil empregos" nos Estados Unidos, apontou o secretário de Economia, Marcelo Ebrard, a partir de um cálculo do seu gabinete baseado em números de empresas automotivas daquele país que operam no México.

Ebrard também alertou para o efeito inflacionário sobre os consumidores americanos.

