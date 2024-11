A Bolsa de Nova York fechou em baixa nesta quarta-feira (27), em um mercado sem direção firme antes do feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos, e com a inflação voltando a preocupar.

O índice Dow Jones recuou 0,31%, enquanto o tecnológico Nasdaq caiu 0,60% e o índice mais amplo S&P 500, 0,38%.

A inflação nos Estados Unidos registrou alta de 2,3% em 12 meses em outubro, segundo o índice PCE, o principal indicador para orientar a política monetária do Federal Reserve (Fed), o banco central americano.

O resultado de outubro compara-se aos 2,1% anualizados registrados em setembro e está alinhado com as expectativas do mercado, de acordo com os dados divulgados nesta quarta-feira pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos.

Na comparação mês a mês, a inflação se manteve estável em 0,2%, também em linha com as previsões dos analistas.

