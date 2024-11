O presidente eleito do Uruguai, Yamandú Orsi, viajará ao Brasil para se reunir com Luiz Inácio Lula da Silva na sexta-feira (29), em sua primeira viagem internacional após vencer as eleições e uma semana antes da cúpula do Mercosul que Montevidéu irá sediar.

Orsi anunciou a visita após uma reunião nesta quarta-feira com o presidente em fim de mandato do Uruguai, Luis Lacalle Pou, que entregará o cargo em 1º de março.

Orsi havia dito inicialmente aos jornalistas que o encontro com Lula aconteceria na quinta-feira em Brasília, mas fontes do governo eleito indicaram que a visita será na sexta.

Em coletiva de imprensa, Orsi revelou que, na mesma noite da eleição, Lacalle Pou o convidou para participar da 65ª cúpula do Mercosul, que o Uruguai organizará em 6 de dezembro por ocupar até o fim do ano a presidência rotativa do bloco.

O encontro com Lula em Brasília será "para nos inteirarmos das coisas que estão pendentes", indicou Orsi.

Fontes próximas ao presidente eleito disseram à AFP que a visita é "um sinal da importância" que o governo de Orsi dará à relação com o Brasil.

Lula foi um dos primeiros chefes de Estado a felicitar Orsi, herdeiro político do ex-presidente José "Pepe" Mujica (2010-2015) e cuja vitória nas urnas no domingo representa a volta da esquerda ao poder após cinco anos de governo de centro-direita no Uruguai.

"Essa é uma vitória de toda a América Latina e do Caribe", escreveu Lula na rede social X ao parabenizar Orsi e o "amigo" Mujica.

Na reunião com Lacalle Pou, Orsi afirmou que pretende conversar com Lula sobre a licitação que o Brasil "tem encaminhada" para a construção de uma nova ponte que ligará a cidade uruguaia de Rio Branco à brasileira Yaguarón, assim como sobre o dragagem do canal de São Gonçalo, que conecta a fronteiriça Lagoa Mirim à Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul.

"Levo como tema central a possibilidade de acelerar esse processo", destacou.

Ao dar início à transição, Orsi elogiou a disposição de Lacalle Pou em colaborar com a troca de governo.

"O processo será árduo, mas as portas estão bem abertas para trabalhar de forma tranquila, com tudo sobre a mesa (...) para colocar as equipes em campo", afirmou.

Orsi informou que quem coordenará a transferência de poder de seu lado será o senador reeleito Alejandro Sánchez, um polítco próximo a Mujica, anunciado como seu futuro secretário da Presidência.

