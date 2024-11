A bolsa de Nova York fechou em alta, nesta segunda-feira (25), ganhando impulso no início de uma semana, impulsionada pela nomeação de Scott Bessent para assumir as rédeas do Tesouro americano.

O índice Dow Jones registrou alta de 0,99%, batendo um novo recorde no fechamento, enquanto o tecnológico Nasdaq subiu 0,27% e o índice mais amplo S&P 500 avançou 0,30%.

