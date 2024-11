Claudio Orrego, candidato independente apoiado pela esquerda, foi reeleito neste domingo (24) na província de Santiago com 55,02% dos votos no segundo turno das eleições locais no Chile, nas quais a coalizão do presidente Gabriel Boric venceu 10 das 16 posições em disputa.

O atual governador, que concorreu como candidato independente com o apoio dos partidos de esquerda, disputou o cargo contra o candidato da oposição de direita, Francisco Orrego, que obteve 44,98%, com 99,27% dos votos apurados, segundo a uma contagem rápida do Serviço Eleitoral (Servel).

Os dois candidatos são advogados e compartilham sobrenome, mas não possuem vínculo familiar.

"Hoje a moderação venceu a polarização; a cooperação venceu o confronto e o diálogo venceu os insultos", disse Claudio Orrego, no seu discurso de vitória em uma crítica aberta ao tom polêmico do seu adversário.

Neste domingo foi realizado um segundo turno em 11 das 16 regiões do Chile. No total, a coalizão governista conquistou 10 governos, enquanto a direita opositora conquistou seis. Nas últimas eleições, há quatro anos, a direita teve apenas um candidato vencedor.

