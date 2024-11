O uso de drogas para cometer agressões sexuais, uma prática conhecida como submissão química, se tornará um novo crime específico no Reino Unido, anunciou neste domingo (24) o gabinete do primeiro-ministro trabalhista, Keir Starmer, ao reiterar a sua promessa de reduzir pela metade a violência contra as mulheres.

Starmer se reunirá com chefes de polícia, líderes empresariais e autoridades de transportes em Downing Street na segunda-feira, a quem pedirá maior colaboração "para manter mulheres e meninas seguras", disse seu gabinete.

O anúncio surge em um momento em que aumentaram os receios sobre a segurança das mulheres em locais públicos nos últimos anos, especialmente depois de policiais em serviço terem sido condenados em vários casos de homicídio e estupro de mulheres jovens.

A polícia também registrou um aumento nos incidentes de submissão química em 2021 – que diz ter reduzido desde então – juntamente com um novo fenômeno preocupante de submissão química por perfuração.

Este último envolve injetar na vítima sedativos e outras drogas destinadas a fazê-la desmaiar em locais como boates.

Atualmente, a prática da submissão química já é crime na Inglaterra e no País de Gales, sob diversas leis existentes, algumas das quais datam de 1861.

Mas Starmer prometeu criar um novo crime específico se o seu partido, o Trabalhista, vencesse as eleições de julho, nas quais obteve uma vitória esmagadora.

"O meu governo foi eleito com a promessa de recuperar as nossas ruas e nunca conseguiremos isso se as mulheres e as meninas não se sentirem seguras à noite", disse ele em um comunicado neste domingo.

"Adotar medidas enérgicas contra a submissão química é fundamental para essa missão", acrescentou.

A decisão também incentivará as vítimas a denunciar crimes e lhes dará maior confiança no sistema judicial, acrescentou o seu gabinete.

Outras medidas incluirão o treinamento de milhares de trabalhadores noturnos sobre como detectar e combater esta prática.

Em um relatório publicado em abril de 2023, a polícia informou que nos últimos 12 meses recebeu 6.732 denúncias de submissão química, 957 delas relacionadas com perfurações, segundo os últimos dados oficiais disponíveis.

