Com dois gols do egípcio Mohamed Salah, o Liverpool venceu o lanterna Southampton de virada por 3 a 2 neste domingo (24) e agora conta com oito pontos de vantagem sobre o Manchester City na liderança do Campeonato Inglês, enquanto o técnico português iniciou sua era no Manchester United com um empate em 1 a 1 com o Ipswich.

Nos 'Reds', o holandês Arne Slot somou sua 16ª vitória em 18 jogos à frente da equipe, a décima em 12 rodadas na Premier League. A virada fora de casa também dá confiança antes de receber o Real Madrid na próxima quarta-feira pela Liga dos Campeões e o City no final de semana que vem.

"Existem dois grandes times (Real Madrid e City) que dominaram o futebol nos últimos anos. São dois grandes jogos e é por isso que precisávamos vencer hoje", declarou Slot após a vitória

Com 31 pontos, o Liverpool se beneficiou com a derrota dos 'Citizens' de Pep Guardiola no sábado diante do Tottenham (4 a 0) e abriu sua maior vantagem até o momento na ponta da tabela.

A boa campanha se deve em grande parte à boa fase de Salah, que com dois gols (65' e 83 de pênalti) decidiu um jogo amarrado na casa do lanterna do campeonato.

- "Seguir por este caminho" -

"Espero que sigamos por este caminho", disse Salah após a partida.

"Temos um jogo contra eles [Manchester City], então espero que agente vença e abra 11 pontos", acrescentou o egípcio.

Apesar de ter aberto o placar com Dominik Szoboszlai (30') depois de um erro na saída de bola do Southampton, o Liverpool sofreu o empate no final do primeiro tempo com Adam Armstrong aproveitando rebote em cobrança de pênalti defendida pelo goleiro Caomhin Kallaher que ele mesmo cobrou (42').

Depois do intervalo, o próprio Armstrong fez a assistência para o português Mateus Fernandes (56') marcar o segundo dos donos da casa, mas Salah apareceu para salvar os 'Reds'.

Primeiro, o egípcio recebeu passe longo de Ryan Gravenberch para marcar e, na reta final, converteu pênalti marcado após toque de mão dentro da área da defesa do Southampton.

"Se você quer vencer, precisa fazer gols e sabemos que 'Mo' consegue entregar", declarou Slot. "Para mim, seu primeiro gol é o mais importante, porque ele tira do nada".

- "Muito a melhorar" -

Menos eufórica foi a visita do Manchester United ao Ipswich Town, que ocupa a zona de rebaixamento.

O técnico português Rúben Amorim, que assumiu os 'Red Devils' no dia 11 de novembro, acreditou que teria a estreia dos sonhos, quando Marcus Rashford abriu o placar com um minuto de jogo, mas Omari Hutchinson deixou tudo igual antes do intervalo (43').

"No primeiro tempo ficamos um pouco assustados", declarou Amorim ao canal Sky Sports.

Depois deste quarto empate da temporada, o United ocupa a 12ª posição, a seis pontos do Top 4.

Além da sua esperada linha de três defensores, Amorim apostou no ataque em Rashford, que não vive boa fase há um ano e meio, mas que correspondeu à confiança do treinador aproveitando um cruzamento de Amad Diallo para marcar.

Mas o Manchester United não conseguiu matar o jogo e nem dominar um adversário que é tecnicamente inferior.

"É difícil com só dois doas [de treinos]. Todo mundo fala do 3-4-3, mas essa não é a preocupação. Um sistema é um sistema, mas temos muito a melhorar na compreensão do jogo", ressaltou Amorim.

-- Jogos da 12ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Leicester - Chelsea 1 - 2

Bournemouth - Brighton 1 - 2

Aston Villa - Crystal Palace 2 - 2

Arsenal - Nottingham 3 - 0

Everton - Brentford 0 - 0

Fulham - Wolverhampton 1 - 4

Manchester City - Tottenham 0 - 4

- Domingo:

Southampton - Liverpool 2 - 3

Ipswich Town - Manchester United 1 - 1

- Segunda-feira:

(17h00) Newcastle - West Ham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 31 12 10 1 1 24 8 16

2. Manchester City 23 12 7 2 3 22 17 5

3. Chelsea 22 12 6 4 2 23 14 9

4. Arsenal 22 12 6 4 2 21 12 9

5. Brighton 22 12 6 4 2 21 16 5

6. Tottenham 19 12 6 1 5 27 13 14

7. Nottingham 19 12 5 4 3 15 13 2

8. Aston Villa 19 12 5 4 3 19 19 0

9. Newcastle 18 11 5 3 3 13 11 2

10. Fulham 18 12 5 3 4 17 17 0

11. Brentford 17 12 5 2 5 22 22 0

12. Manchester United 16 12 4 4 4 13 13 0

13. Bournemouth 15 12 4 3 5 16 17 -1

14. West Ham 12 11 3 3 5 13 19 -6

15. Everton 11 12 2 5 5 10 17 -7

16. Leicester 10 12 2 4 6 15 23 -8

17. Wolverhampton 9 12 2 3 7 20 28 -8

18. Ipswich Town 9 12 1 6 5 13 23 -10

19. Crystal Palace 8 12 1 5 6 10 17 -7

20. Southampton 4 12 1 1 10 9 24 -15

bur-jta/bdu/dam/dr/cb