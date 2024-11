O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, exibiu neste domingo (24) sua admiração pelo atacante brasileiro Vinícius Júnior ao declarar que o considera o "melhor jogador do mundo", no início de seu discurso na Assembleia do clube.

"Estamos orgulhosos de um jogador como Vinícius. Para nós, e para a maior parte dos fãs de futebol, o melhor jogador do mundo", disse o dirigente diante de 1.639 sócios representantes, 783 presentes no ginásio de basquete e 856 per videoconferência.

"Querido Vini, quero que saiba que o madridismo está orgulhoso de você, de tudo o que teve que suportar em muitos momentos, de maneira injusta. Tudo isso fez você ser o jogador que é", continuou Pérez.

O dirigente também falou sobre a chegada do astro francês Kylian Mbappé. Sua contratação "foi um dos acontecimentos do mundo do futebol. Como disse naquele dia, ele vem fazendo um esforço que muitos nem imaginam. E já nos ajudou a ganhar o primeiro título, a Supercopa da Uefa", ressaltou.

O presidente afirmou que foi um ano histórico e que a equipe está em um dos ciclos vencedores mais importantes de sua história.

"Os jogadores deste elenco são madridistas, sentem paixão por este escudo e sabem o que significa esta camisa", destacou antes de prestar apoio aos lesionados Dani Carvajal e o brasileiro Éder Militão.

"São duas grandes referências desta equipe e logo veremos os dois de volta aos gramados", afirmou.

