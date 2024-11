A Holanda, que eliminou a Espanha nas quartas de final e precipitou a aposentadoria de Rafael Nadal, venceu a Alemanha na semifinal (2-0) nesta sexta-feira (22) e vai disputar a final da Copa Davis pela primeira vez.

O melhor resultado do país no torneio era a semifinal perdida contra a França em 2001.

"Estou incrivelmente orgulhoso, eles jogaram muito bem", comemorou o capitão holandês, Paul Haarhuis, que fez parte da equipe que foi semifinalista há 23 anos.

Os holandeses agora aguardam o duelo da outra semifinal, entre a Itália de Jannik Sinner, atual campeã, e a Austrália, que se enfrentam no sábado.

Tallon Griekspoor, número 40 no ranking da ATP, venceu o segundo jogo de simples contra Jan-Lennard Struff (N.43) por 2 sets a 1, com parciais de 6-7 (4/7), 7-5 e 6-4.

Em um confronto entre duas máquinas de aces, Struff levou a melhor no tie break do primeiro set, depois de nenhum dos dois jogadores conseguir uma quebra.

Griekspoor não perdeu a confiança e esperou seu momento, que chegou com o 5-5 no placar da segunda parcial, quando conseguiu a quebra e empatou a partida com um ace.

Com um ritmo eletrizante e mais recursos nas trocas de bola, o holandês quebrou mais uma vez o serviço de Struff no início do terceiro set - as duas únicas na partida - para abrir uma vantagem que foi definitiva.

- Chuva de aces -

Griekspoor fechou o jogo com seu 25º ace na noite, comemorando a vitória de joelhos diante da torcida holandesa.

Struff, que marcou 13 aces, não conseguiu aproveitar os dois break points que teve na partida.

"Acho que o nível do jogo foi incrível, nós dois sacamos muito bem. Tenho muito respeito por ele, mas estou feliz com o final do duelo", disse Griekspoor.

Mais cedo, Botic van de Zandschulp venceu Daniel Altmaier por 2 sets a 1, com parciais de 6-4, 6-7 (12/14) e 6-3, em uma maratona de duas horas e 44 minutos.

Sólido nas trocas de bola, mas hesitante em momentos decisivos, Van de Zandschulp só conseguiu selar a vitória no décimo match point.

"Poderia ter sido mais fácil, mas fui pelo caminho difícil. De alguma forma, não sei o que mais poderia fazer nos match points", declarou o holandês após a partida.

