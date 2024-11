O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conversou, nesta sexta-feira (22), com seu contraparte francês, Emmanuel Macron, sobre os esforços para alcançar um cessar-fogo no Líbano, onde Israel prossegue seus bombardeios contra o grupo Hezbollah, anunciou a Casa Branca.

"Examinaram a evolução da situação na Ucrânia e no Oriente Médio, incluindo os esforços feitos para garantir um acordo de cessar-fogo no Líbano, que permitirá que os habitantes de ambos os lados da linha azul retornem com segurança a suas casas", indicou em comunicado.

