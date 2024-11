Implacável, o número 1 do mundo, Jannik Sinner, venceu Sebastián Báez (N.27) por 2 sets a 0 (6-2 e 6-1) para empatar as quartas de final da Copa Davis entre Itália e Argentina.

No primeiro jogo do dia, Francisco Cerúndolo bateu Lorenzo Musetti (6-4 e 6-1) para dar o primeiro ponto à Argentina diante da atual campeã.

A série será decidida nas duplas. Os argentinos Máximo González e Andrés Molteni contra o próprio Sinner e Matteo Berrettini.

Sinner, campeão do ATP Finals no último domingo, numa campanha com seis vitórias sem perder um único set, entrou em quadra disposto a não dar chances para Báez.

Exibindo seu habitual tênis agressivo, o italiano abriu vantagem rapidamente e conseguiu duas quebras para fechar o primeiro set em 36 minutos.

Na segunda parcial, o número 1 do mundo manteve o ritmo quebrando o saque de Báez com facilidade para fazer 4-0.

O argentino resistiu bem às longas trocas de bola comandadas por Sinner, e inclusive levantou o público com uma passada magistral.

Mas o italiano impôs sua superioridade e selou a vitória em uma hora e 12 minutos.

