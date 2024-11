O Bayern de Munique, líder do Campeonato Alemão com cinco pontos de vantagem, recebe o Augsburg (13º) nesta sexta-feira (22), antes de uma série de jogos decisivos contra adversários mais complicados.

O clássico da Baviera abre a 11ª rodada da Bundesliga e pode deixar o Bayer ainda mais confortável na liderança, em caso de vitória e de um tropeço do RB Leipzig (2º), que no sábado visita o Hoffenheim.

Três dias depois de enfrentar o Augsburg, o time do técnico Vincent Kompany terá pela frente o Paris Saint-Germain pela 5ª rodada da Liga dos Campeões.

No fim de semana seguinte, os bávaros terão mais um clássico, contra o Borussia Dortmund (7º), pela Bundesliga, e na sequência enfrentarão o Bayer Leverkusen pelas oitavas de final da Copa da Alemanha.

Três jogos cruciais em três competições que o Bayern tem o título como objetivo, depois de uma temporada 2023/2024 em branco, algo incomum para o clube nas últimas décadas.

Além disso, o time pode encarar essa maratona sem o goleiro e capitão Manuel Neuer, dúvida depois de "sentir uma fisgada" durante um treino, revelou Kompany nesta quinta-feira (21).

O Bayern de Munique foi o maior beneficiado na última rodada do Campeonato Alemão, antes da pausa para a data Fifa. Venceu o St Pauli e viu seus principais perseguidores tropeçarem: Leipzig, Leverkusen e Dortmund.

Essas três equipes entrarão em campo no sábado, já sabendo do resultado do Bayern.

Leipzig e Leverkusen têm jogos teoricamente mais acessíveis, contra Hoffenheim (15º) e Heidenheim (14º), respectivamente, enquanto o Dortmund receberá o Freiburg (5º), que briga na parte de cima da tabela.

-- Jogos da 11ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

(16h30) Bayern de Munique - Augsburg

- Sábado:

(11h30) Wolfsburg - Union Berlin

Hoffenheim - RB Leipzig

Bayer Leverkusen - Heidenheim

Stuttgart - Bochum

Borussia Dortmund - Freiburg

(14h30) Eintracht Frankfurt - Werder Bremen

- Domingo:

(11h30) Holstein Kiel - Mainz

(13h30) B. Mönchengladbach - St Pauli

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 26 10 8 2 0 33 7 26

2. RB Leipzig 21 10 6 3 1 15 5 10

3. Eintracht Frankfurt 20 10 6 2 2 26 16 10

4. Bayer Leverkusen 17 10 4 5 1 21 16 5

5. Freiburg 17 10 5 2 3 13 11 2

6. Union Berlin 16 10 4 4 2 9 8 1

7. Borussia Dortmund 16 10 5 1 4 18 18 0

8. Werder Bremen 15 10 4 3 3 17 21 -4

9. B. Mönchengladbach 14 10 4 2 4 15 14 1

10. Mainz 13 10 3 4 3 15 14 1

11. Stuttgart 13 10 3 4 3 19 19 0

12. Wolfsburg 12 10 3 3 4 19 18 1

13. Augsburg 12 10 3 3 4 13 20 -7

14. Heidenheim 10 10 3 1 6 13 15 -2

15. Hoffenheim 9 10 2 3 5 13 19 -6

16. St Pauli 8 10 2 2 6 7 12 -5

17. Holstein Kiel 5 10 1 2 7 12 25 -13

18. Bochum 2 10 0 2 8 10 30 -20

