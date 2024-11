Finalista das duas últimas edições da Copa Davis, a Austrália se classificou para a semifinal nesta quinta-feira (21), em Málaga, ao derrotar os Estados Unidos por 2-1.

Este grande clássico do tênis, disputado pela 49ª vez na história desde a criação do torneio, em 1900, foi decidido no terceiro jogo, em duplas: Matthew Ebden e Jordan Thompson derrotaram Tommy Paul e Ben Shelton com um duplo 6-4.

A Austrália, 28 vezes campeã da Davis, atrás apenas dos Estados Unidos (32 títulos), está desde 2003 sem vencer o torneio, mas disputou as duas últimas finais, derrotada por Canadá (2022) e Itália (2023).

Na semifinal, a equipe vai enfrentar quem passar do confronto entre a Itália de Jannik Sinner e a Argentina, que jogam ainda nesta quinta-feira.

No primeiro jogo do dia, Thanasi Kokkinakis colocou a Austrália na frente ao bater Ben Shelton em um duelo bastante equilibrado, decidido no tie break do terceiro set, em duas horas e 14 minutos, com parciais de 6-1, 4-6 e 7-6 (16/14).

"Não sei se já estive mais empolgado na minha vida, queria ajudar a minha equipe. O tie break foi difícil, nós dois sacamos muito bem, não consigo nem falar, estou muito feliz', disse Kokkinakis na entrevista coletiva pós-jogo.

- Kokkinakis, o outro herói -

Shelton, que estreava na Copa Davis depois de ter sido escolhido no lugar de Tommy Paul pelo capitão Bob Bryan, se mostrou nervoso no primeiro set e Kokkinakis se aproveitou disso, ganhando seis games consecutivos.

"Jogamos no mais alto nível, fui um pouco lento no início, mas quando encontrei o caminho, joguei muito bem. Mas não gostei da forma como terminei a partida", disse o americano após a derrota.

Shelton, número 21 no ranking da ATP, reagiu vencendo a segunda parcial e levou o jogo para o terceiro set.

Nenhum dos dois conseguiu uma quebra de serviço antes do equilibrado tie break, no qual o Kokkinakis acabou levando a melhor depois de 30 pontos disputados.

Na sequência, o americano Taylor Fritz derrotou Alex De Minaur por 2 sets a 0 (6-3 e 6-4) e empatou o duelo.

Fritz, que no último domingo foi vice-campeão do ATP Finals - derrota para Jannik Sinner -, dominou De Minaur com autoridade e selou a vitória em apenas uma hora e nove minutos de jogo.

rbs/dam/pm/cb/dd