O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, "é agora oficialmente um homem procurado", disse nesta quinta-feira (21) a secretária-geral da ONG Anistia Internacional, Agnès Callamard, depois de o Tribunal Penal Internacional (TPI) ter emitido uma ordem de prisão por crimes de guerra e crimes contra a humanidade.

"Os Estados-membros do TPI e toda a comunidade internacional devem fazer todo o possível para garantir que estes indivíduos compareçam" perante o tribunal, acrescentou Callamard, referindo-se também às ordens de prisão do ex-ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, e do líder militar do movimento islamista palestino Hamas, Mohammed Deif.

dab-tjc/mb/aa