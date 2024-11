O governo mexicano prepara um documento que destaca os benefícios do acordo de livre comércio T-MEC com os Estados Unidos e o Canadá para apresentar ao republicano Donald Trump quando ele retornar à Casa Branca, informou a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, nesta quarta-feira (20).

"É importante que haja um documento que fale sobre os benefícios (do T-MEC) para os Estados Unidos, os benefícios para o México e os benefícios para o Canadá, que é algo importante para quando nos sentarmos pela primeira vez com o presidente Trump, seja diretamente ou com sua equipe", disse Sheinbaum durante sua habitual coletiva de imprensa matinal.

"Existe a ideia de que só o México se beneficiou ou que o Canadá se beneficiou. Os Estados Unidos se beneficiaram de uma forma muito importante com este tratado. É muito importante anotar tudo isso", acrescentou.

A presidente afirmou que discutiu a importância do tratado com o presidente americano em fim de mandato, Joe Biden, e o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, durante a cúpula do G20 no Rio de Janeiro.

Sheinbaum explicou que o documento também falará sobre a contribuição dos trabalhadores mexicanos para a economia dos EUA, devido às ameaças de deportações em massa de Trump.

Os Estados Unidos são o maior parceiro comercial do México e destino de mais de 80% de suas exportações graças ao acordo de livre comércio T-MEC.

