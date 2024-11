A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou nesta terça-feira (19), no Rio de Janeiro, que arrecadou US$ 3,8 bilhões (R$ 22 bilhões) no contexto de um novo mecanismo de financiamento, lançado em maio.

Parte dos fundos veio de compromissos assumidos durante a reunião de cúpula do G20 no Rio de Janeiro, com o que a agência da ONU espera atender às suas necessidades financeiras nos próximos quatro anos.

"Com as promessas da Austrália, Indonésia e Espanha durante a cúpula de líderes" do G20, além dos recursos assegurados antes, a OMS conta com "US$ 3,8 bilhões de financiamento" para o período 2025-2028, informou a organização, ressaltando que atingiu 53% da meta de US$ 7,1 bilhões para esse período.

Os riscos aumentaram para a OMS desde a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais americanas. Em seu primeiro governo, de 2017 a 2021, o republicano atacou a agência de saúde da ONU, especialmente pela forma como ela lidou com a pandemia de covid-19, e iniciou uma retirada dos Estados Unidos - um doador generoso - da organização.

No último mês de maio, a OMS lançou um novo mecanismo de arrecadação de fundos, destinado a garantir a entrada da maior verba possível para suas funções principais. Desde então, atraiu novos doadores, incluindo mais de uma dezenas de países africanos.

apo-cb/rmb/jgc/rsr/atm/lb/am