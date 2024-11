O técnico espanhol Pep Guardiola está disposto a assinar uma renovação por mais uma temporada com o Manchester City, publicou o jornal The Athletic nesta terça-feira (19).

O atual vínculo de Guardiola termina em junho do ano que vem e o novo seria para a temporada 2025/2026, com opção de renovação por mais uma.

O treinador de 53 anos chegou ao City em 2016 e, desde então, conquistou seis títulos da Premier League e uma Liga dos Campeões, além do Mundial de Clubes.

Guardiola assinou suas duas renovações anteriores com o clube durante as pausas de novembro do campeonato inglês para os jogos de seleções.

O diretor de futebol dos 'Citizens', Txiki Begiristain, um colaborador muito próximo de Guardiola, já confirmou sua saída ao final da atual temporada.

O Manchester City vive um momento complicado, prejudicado por uma onda de lesões no elenco e com uma série de quatro derrotas consecutivas, contando todas as competições.

No sábado, o time tentará interromper a sequência negativa contra o Tottenham, seu carrasco na Copa da Liga Inglesa no final de outubro.

