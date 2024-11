O ex-jogador chileno Jorge Valdivia foi acusado nesta terça-feira (19) pela Justiça do país por uma segunda denúncia de estupro, mas aguardará a abertura do julgamento em prisão domiciliar noturna, informou o Ministério Público.

Valdivia, de 41 anos, ficou sob "prisão noturna, proibido de se aproximar da vítima e de sair do país" ao final do terceiro dia de acusações formais no Oitavo Juizado Civil de Santiago, de acordo com o MP.

Trata-se da segunda denúncia contra o ex-jogador por estupro, depois de uma primeira acusação que levou à sua prisão no dia 22 de outubro.

Valdivia foi libertado preventivamente 12 dias depois nesse primeiro caso, ficando com a medida cautelar de prisão domiciliar noturna.

A segunda acusação deriva de um episódio que teria ocorrido dois dias antes do que motivou a primeira, de acordo com a imprensa local, e segundo o promotor da causa, Rodrigo Celis, "há semelhanças" entre ambos os casos.

A advogada do ex-jogador, Paula Vial, disse que "não há elementos para estimar que seja possível considerar que os crimes tenham sido cometidos".

Ex-jogador do Palmeiras, Valdívia fez parte da "Geração dourada" da seleção chilena, pela qual conquistou a Copa América em 2015 e disputou as Copas do Mundo de 2010 e 2014.

