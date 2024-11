Em seu último torneio como profissional, o espanhol Rafael Nadal abriu as quartas de final da Copa Davis com derrota para o holandês Botic Van de Zandschulp nesta terça-feira (19).

Van de Zandschulp fechou o jogo em 2 sets a 0, com um duplo 6-4, em uma hora e 50 minutos na Martin Carpena Arena, em Málaga.

A derrota de Nadal coloca sobre Carlos Alcaraz a obrigação de vencer Tallon Griekspoor no segundo jogo do confronto entre Espanha e Holanda para que a equipe da casa dispute o desempate nas duplas.

Esta é apenas a segunda derrota de Nadal em um jogo de simples pela Copa Davis, torneio em que o espanhol de 38 anos soma 29 vitórias. Também foi a primeira derrota diante de Van de Zandschulp, a quem já venceu duas vezes na carreira.

Dono de 22 títulos de Grand Slam e quatro da Copa Davis, Nadal não disputava um jogo oficial desde a derrota nas quartas de final do torneio olímpico de duplas nos Jogos de Paris, em 31 de julho.

A Espanha busca o sétimo título da Copa Davis, enquanto a Holanda tenta igualar ou melhorar sua melhor campanha, uma semifinal em 2001.

No primeiro set, Nadal foi rapidamente colocado em dificuldade por Van de Zandschulp em seus games de serviço.

Claramente menos ágil e eficiente do que nos seus melhores anos, o espanhol teve o saque quebrado no nono game e acabou derrotado no primeiro set por 6-4.

Na segunda parcial, Nadal foi quebrado novamente logo no primeiro e no quinto game e Van de Zandschulp abriu 4-1. Mas o ex-número 1 do mundo teve seu momento ao devolver uma das quebras e esboçar uma reação para levantar o público.

No entanto, o holandês conseguiu manter a vantagem construída para selar a vitória fechando o segundo set com o mesmo placar do primeiro.

