O G20 apoia um "cessar-fogo" em Gaza e no Líbano, conforme a declaração final divulgada nesta segunda-feira (18) no Rio de Janeiro, ao término do primeiro dia de reuniões do grupo que reúne os principais líderes mundiais.

"Estamos unidos no apoio a um cessar-fogo completo em Gaza [...] e no Líbano, que permita aos cidadãos retornarem com segurança aos seus lares de ambos os lados da Linha Azul", que delimita a fronteira entre o território libanês e Israel, diz o documento.

