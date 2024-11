A chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou neste domingo (17) que a Ucrânia "pode contar" com o apoio do bloco após os "horríveis" ataques com mísseis da Rússia.

"Vimos os horríveis, horríveis ataques desta noite da Rússia contra a Ucrânia, destruindo infraestrutura energética civil e custando um número incrível de vidas humanas", disse Von der Leyen em entrevista à TV Globo no Rio de Janeiro, onde a cúpula do G20 será realizada entre segunda e terça-feira.

"Apoiaremos a Ucrânia pelo tempo que for necessário (...) a Ucrânia pode contar conosco", acrescentou.

ll/app/mel/jb/ic