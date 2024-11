PRINCIPAIS NOTÍCIAS

EUA BRASIL G20: Biden visita a Amazônia em meio a temores com retorno de Trump ao poder

ISRAEL GAZA LÍBANO: Israel prossegue com bombardeios no Líbano e em Gaza

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Ucrânia denuncia ataque russo em larga escala contra sistema de energia

=== EUA BRASIL G20 ===

MANAUS:

Biden visita a Amazônia em meio a temores com retorno de Trump ao poder

Joe Biden fará neste domingo (17) a primeira viagem à floresta amazônica de um presidente em exercício dos Estados Unidos, mas a visita será ofuscada pelas promessas do presidente eleito, Donald Trump, de reverter suas políticas ambientais.

(EUA Brasil diplomacia meio-ambiente macroeconomia, 730 palavras, já transmitida)

MANAUS:

Biden visita a Amazônia, a floresta que quase matou Theodore Roosevelt

Joe Biden se tornará neste domingo (17) o primeiro presidente em exercício dos Estados Unidos a visitar a Amazônia, um território que quase acabou com a vida de um de seus antecessores, Theodore Roosevelt, quando ele já havia deixado o poder.

(Brasil EUA meio-ambiente diplomacia, Quadro, 350 palavras, já transmitida)

RIO DE JANEIRO:

G20 no Brasil, uma prova de fogo para a diplomacia de Lula

A cúpula do G20, que começa na segunda-feira (18), no Rio de Janeiro, será uma prova de fogo para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva mostrar o Brasil como um grande ator global, apesar de uma diplomacia com luzes e sombras.

(Brasil G20 diplomacia política, 740 palavras, já transmitida)

=== ISRAEL GAZA LÍBANO ===

FAIXA DE GAZA:

Israel prossegue com bombardeios no Líbano e em Gaza

Bombardeios israelenses mataram dezenas de pessoas em Gaza neste domingo (17), informou a Defesa Civil palestina, e também atingiram um edifício no centro de Beirute, capital do Líbano, um ataque que matou o porta-voz do grupo islamista Hezbollah.

(Israel conflito Palestinos Líbano, 810 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

SALFIT:

Boicote dos palestinos impulsiona venda de refrigerante local na Cisjordânia

Em uma fábrica em forma de cubo na Cisjordânia, os funcionários da Chat Cola trabalham para matar a sede dos palestinos por produtos locais desde que a guerra de Gaza começou em outubro de 2023.

(Palestinos conflito boicote economia Israel, 640 palavras, já transmitida)

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Ucrânia denuncia ataque russo em larga escala contra sistema de energia

A fragilizada rede de energia da Ucrânia foi alvo neste domingo (17) de um bombardeio russo em larga escala que, segundo as autoridades locais, deixou pelo menos nove mortos e 20 feridos em todo o país.

(Ucrânia Rússia conflito energia, 740 palavras. já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

BUENOS AIRES:

Em Buenos Aires, Macron presta homenagem a vítimas da ditadura argentina

O presidente francês, Emmanuel Macron, prestará homenagem neste domingo (17) em Buenos Aires às vítimas da ditadura militar argentina, algumas delas francesas, antes de se reunir com o presidente Javier Milei, um crítico do consenso das organizações de direitos humanos sobre essa etapa sombria da história do país sul-americano.

(Argentina diplomacia França cúpula política, 520 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

- Acompanhamento das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026

- Acompanhamento dos jogos da Liga das Nações

-- TÊNIS:

- Acompanhamento do ATP Finals

