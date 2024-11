O comediante e ex-apresentador de televisão Conan O'Brien será o anfitrião do Oscar pela primeira vez, substituindo Jimmy Kimmel, anunciaram os organizadores nesta sexta-feira (15).

O'Brien, de 61 anos, será o apresentador da noite mais importante de Hollywood em março, com a missão de manter ou até aumentar a audiência da premiação do ano passado.

"Os Estados Unidos pediram e agora está acontecendo: uma Chalupa Supreme com queijo do Taco Bell. Em outras notícias, eu serei o apresentador do Oscar", brincou O'Brien em um comunicado da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

O diretor executivo da Academia, Bill Kramer, e sua presidente, Janet Yang, descreveram O'Brien como "a pessoa perfeita para liderar nossa celebração mundial do cinema com seu humor brilhante, seu amor pelos filmes e sua experiência em televisão ao vivo".

"Sua habilidade extraordinária de se conectar com o público permitirá que ele faça o que o Oscar faz de melhor: honrar os filmes e diretores espetaculares deste ano", afirmaram em um comunicado.

O'Brien, vencedor de cinco prêmios Emmy, apresentou vários programas de TV noturnos, incluindo o popular "The Tonight Show", e também foi roteirista do programa de humor “Saturday Night Live”. Atualmente, apresenta o podcast "Conan O'Brien Needs a Friend".

Jimmy Kimmel foi o apresentador do Oscar em 2017 e 2018. Em 2023, voltou a conduzir a cerimônia, que foi marcada pela polêmica da edição anterior, quando Will Smith deu um tapa em Chris Rock no palco, e este ano se manteve no posto.

Cerca de 20 milhões de pessoas assistiram à última edição do Oscar, um número que os organizadores veem com otimismo, especialmente para transmissões ao vivo, que haviam perdido interesse do público.

A 97ª edição dos prêmios da Academia será realizada em 2 de março no Teatro Dolby, em Hollywood, Los Angeles.

bur-sst/md/val/nn/ic/jb