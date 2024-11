Funcionários do governo da cidade de Zhuhai, no sul da China, retiraram nesta quarta-feira (13) as flores e velas de um memorial improvisado para as 35 pessoas que morreram na segunda-feira quando um homem atropelou uma multidão com seu veículo.

O homem de 62 anos de sobrenome Fan avançou contra o portão de um complexo esportivo com seu pequeno veículo utilitário e atropelou dezenas de pessoas que praticavam exercícios no local, segundo a polícia.

Uma declaração inicial da polícia relatava apenas feridos, sem mencionar as mortes, e os vídeos do atropelamento começaram a ser removidos das redes sociais chinesas.

O balanço mais recente do atropelamento tragédia registra 35 mortes e 43 pessoas feridas, segundo a imprensa estatal.

A polícia informou que Fan foi detido no local, mas que permanece hospitalizado e em coma depois de provocar ferimentos com uma faca em seu pescoço e outras partes do corpo, o que impediu um interrogatório.

A força de segurança afirmou que investigações preliminares sugerem que o ataque foi provocado pela irritação de Fan com a divisão de bens após seu divórcio.

Correspondentes da AFP observaram na noite de terça-feira o momento em que serviços de entrega colocaram arranjos de flores ao lado de velas diante do complexo exportivo para homenagear as vítimas.

Mas na manhã desta quarta-feira, as equipes de limpeza retiraram as flores e as velas. Alguns funcionários afirmaram que receberam ordens "de cima".

