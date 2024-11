O alemão Alexander Zverev, número 2 do mundo, dominou nesta segunda-feira (11) o russo Andrey Rublev (N.8) com um duplo 6-4 na estreia no ATP Finals de Turim.

Zverev, que venceu recentemente o Masters 1000 de Paris, havia derrotado Rublev no ano passado nesta mesma fase do ATP Finals, no último confronto entre os dois tenistas, pelo mesmo placar.

Com a vitória, Zverev, duas vezes campeão do ATP Finals (2018, 2021), ocupa o segundo lugar no grupo "John Newcombe", atrás do norueguês Casper Ruud, que mais cedo surpreendeu derrotando por 6-1, 7-5 o espanhol Carlos Alcaraz (N.3), um dos favoritos ao título.

