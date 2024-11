Apesar do gol do atacante brasileiro Vitor Roque, o Betis não passou de um empate em casa com o Celta de Vigo em 2 a 2 neste domingo (10), pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol, um resultado que pode afastar o time da Andaluzia da zona de classificação para as copas europeias.

O Betis esteve atrás no placar na maior parte do jogo e conseguiu salvar um ponto graças ao gol nos acréscimos de Marc Bartra (90'+5). Vitor Roque marcou no final do primeiro tempo (40').

Foi o terceiro gol do brasileiro de 19 anos no Campeonato Espanhol desde chegou ao Betis emprestado pelo Barcelona.

O Celta abriu o placar com Javi Rodríguez (13') e fez o segundo com o grego Anastasios Douvikas (82').

Com este resultado, o Betis fica na sétima posição da tabela com 19 pontos, três a mais que o Celta (10º).

A 13ª rodada do Campeonato Espanhol termina neste domingo com a visita do líder Barcelona à Real Sociedad.

-- Jogos da 13ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Rayo Vallecano - Las Palmas 1 - 3

- Sábado:

Real Madrid - Osasuna 4 - 0

Villarreal - Alavés 3 - 0

Leganés - Sevilla 1 - 0

- Domingo:

Betis - Celta Vigo 2 - 2

(12h15) Mallorca - Atlético de Madrid

(14h30) Getafe - Girona

Valladolid - Athletic Bilbao

(17h00) Real Sociedad - Barcelona

. Adiado:

Espanyol - Valencia

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 33 12 11 0 1 40 11 29

2. Real Madrid 27 12 8 3 1 25 11 14

3. Villarreal 24 12 7 3 2 23 19 4

4. Atlético de Madrid 23 12 6 5 1 18 7 11

5. Osasuna 21 13 6 3 4 17 20 -3

6. Betis 20 13 5 5 3 14 12 2

7. Athletic Bilbao 19 12 5 4 3 18 12 6

8. Mallorca 18 12 5 3 4 10 9 1

9. Celta Vigo 17 13 5 2 6 20 22 -2

10. Rayo Vallecano 16 12 4 4 4 13 13 0

11. Real Sociedad 15 12 4 3 5 10 10 0

12. Girona 15 12 4 3 5 15 17 -2

13. Sevilla 15 13 4 3 6 12 18 -6

14. Leganés 14 13 3 5 5 13 16 -3

15. Alavés 13 13 4 1 8 14 22 -8

16. Las Palmas 12 13 3 3 7 16 22 -6

17. Getafe 10 12 1 7 4 8 10 -2

18. Espanyol 10 12 3 1 8 11 22 -11

19. Valladolid 8 12 2 2 8 9 24 -15

20. Valencia 7 11 1 4 6 8 17 -9

