Ucrânia e Rússia informaram, nesta sexta-feira (8) que realizaram uma reunião em Belarus para abordar questões humanitárias, um encontro incomum entre as duas partes que estão em conflito desde fevereiro de 2022.

A defensora do povo russo, Tatiana Moskalkova, publicou no Telegram que “foi realizada uma reunião conjunta com o lado ucraniano no território de Belarus”.

As autoridades ucranianas anunciaram, nesta sexta-feira, que a Rússia entregou os corpos de 563 soldados mortos na guerra, sem especificar se era uma troca.

"Estou dialogando com o mediador russo para resolver questões humanitárias", disse o ucraniano Dmitro Lubinets.

Moskalkova informou que as partes trocaram listas de prisioneiros de guerra e cartas de seus familiares, e "dialogaram sobre a forma de articular uma maior cooperação humanitária para proporcionar assistência aos civis".

