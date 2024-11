O presidente da Rússia, Vladimir Putin, declarou, nesta quinta-feira (7), que está disposto a "retomar o contato" com Donald Trump, a quem chamou de corajoso, em uma mensagem para parabenizar o ex-mandatário republicano por sua vitória nas eleições nos Estados Unidos.

"Gostaria aproveitar esta oportunidade para parabenizá-lo", afirmou Putin no fórum de discussão Valdai, na cidade russa de Sochi, em referência a Trump. "Se alguém quer retomar o contato, não será um incômodo. Eu estou disposto", declarou o líder russo.

Antes das eleições de terça-feira, Putin havia afirmado inicialmente que preferia uma vitória do presidente em fim de mandato, o democrata Joe Biden. Depois, após a desistência deste da disputa, expressou sua preferência pela vice-presidente Kamala Harris.

Contudo, muitos críticos do Kremlin consideram que Moscou vê com bons olhos as declarações antissistema de Trump, bem como os atritos que ele provoca na política americana e no cenário internacional.

Putin afirmou nesta quinta que ficou impressionado com o comportamento de Trump durante a tentativa de assassinato da qual foi vítima durante a campanha este ano.

"Ele mostrou ser uma pessoa corajosa", disse Putin.

"As pessoas mostram quem elas são nas circunstâncias extraordinárias. É aí que se revela quem é quem. E ele se comportou, na minha opinião, de uma forma bastante correta, corajosa. Como um homem", acrescentou Putin.

bur/fjb/an/sag/rpr/mvv