Neymar ficará afastado dos gramados por um período de quatro a seis semanas depois que exames médicos detectaram uma lesão na coxa, informou o Al-Hilal nesta quarta-feira (6).

O astro brasileiro voltou a jogar no dia 21 de outubro, um ano depois de sofrer uma grave lesão no ligamento cruzado e do menisco do joelho esquerdo em jogo da Seleção contra o Uruguai pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Na última segunda-feira, Neymar entrou em campo no segundo tempo do jogo em que o Al-Hilal venceu o Esteghlal por 3 a 0 pela Champions da Ásia, mas teve que ser substituído 27 minutos depois ao sentir dores na coxa direita.

"Neymar seguirá um tratamento e um programa de recuperação durante quatro a seis semanas", informou o clube saudita em suas redes sociais.

"Os problemas musculares vão existir até que consigamos o reequilíbrio muscular, físico. Enquanto não conseguirmos, isso vai acontecer com frequência", avisou na segunda-feira o técnico da equipe, o português Jorge Jesus.

Neymar explicou via Instagram que sentiu uma "cãibra, só que muito forte". "É normal, após um ano, acontecer isso. Os médicos já tinham me avisado. Por isso, tenho que ter cuidado e mais minutos para jogar", escreveu o camisa 10.

