Em alerta e com milhares de deslocados, Cuba se prepara para o impacto de Rafael, um ciclone que pode atingir a categoria de grande furacão ao tocar a terra nesta quarta-feira (6), duas semanas depois da devastação causada por Oscar, que deixou oito mortos em meio a um apagão generalizado no país.

“Espera-se que Rafael esteja perto da força de um grande furacão ao atingir a costa oeste de Cuba”, declarou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC), com sede em Miami, no X.

De acordo com o último relatório do NHC, a tempestade estava a 260 quilômetros a sudeste de Havana e avançava com ventos máximos sustentados de 160 quilômetros por hora, o que faz dela um furacão de categoria 2 (de cinco) na escala Saffir Simpson.

O portal de notícias Cubadebate confirmou que, durante a manhã, Rafael “atingiu a categoria 2” e o Instituto Meteorológico de Cuba estima que “está muito próximo da categoria 3 antes de tocar a terra” entre as províncias de Pinar del Río e Artemisa, no oeste do país, disse no X.

As autoridades declararam uma fase de “alerta” em nove das 15 províncias ocidentais e centrais do país, incluindo Havana. Segundo os meios de comunicação locais, pelo menos 70.000 pessoas foram retiradas, incluindo mais de 66.000 em Guantanamo (leste), a região mais afetada por Oscar, que a atingiu em 20 de outubro, e onde a chuva continuou a cair esta semana.

As aulas foram suspensas em várias províncias. Em Havana e em outras localidades do oeste de Cuba, os serviços de transporte público de passageiros foram igualmente interrompidos.

