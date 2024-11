A Bolsa de Nova York fechou em queda nesta segunda-feira (4) devido à realização de lucros antes de uma eleição presidencial altamente acirrada nos Estados Unidos, e a poucos dias de uma nova reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central).

O índice industrial Dow Jones caiu 0,61%, o tecnológico Nasdaq 0,33% e o ampliado S&P 500 0,28%.

"Os operadores estão se preparando para o que é, talvez, a semana mais importante do ano", resumiu Joshua Mahony, analista-chefe de mercados da Scope Markets.

Os investidores buscam qualquer indício de vantagem entre os candidatos à Casa Branca, o ex-presidente republicano Donald Trump e a vice-presidente democrata Kamala Harris, que aparecem empatados nas pesquisas.

O dólar enfraqueceu nesta segunda-feira depois que uma pesquisa em Iowa, um estado que Trump venceu em 2016 e 2020, mostrou Kamala à frente no fim de semana.

Uma vitória de Trump é vista como positiva para o dólar e impulsiona as taxas dos títulos do Tesouro, dada a perspectiva de cortes de impostos e aumentos nas tarifas de importação, que poderiam gerar inflação.

As eleições para o Senado e a Câmara dos Representantes também são acompanhadas de perto pelos mercados, em meio a especulações de que os republicanos possam assumir o controle de ambas as câmaras do Congresso.

"Se os republicanos vencerem os três (Presidência, Senado e Câmara), isso abriria a porta para mudanças fiscais significativas, o que é negativo para os detentores de títulos", afirmou Peter Esho, fundador da Esho Capital.

"Estamos assistindo a uma realização de lucros (...) diante do que pode ser a semana mais movimentada do ano", concordou Adam Sarhan, da 50 Park Investment, em conversa com a AFP.

"Haverá muitas idas e vindas no mercado (...) até que o vencedor seja anunciado", estimou Sarhan.

Um dia após a votação, começará a reunião de política monetária do Fed. O mercado espera um corte de 25 pontos-base na taxa de juros, após um primeiro corte de 50.

