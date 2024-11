O técnico do Manchester City, Josep Guardiola, é "o melhor do mundo", disse nesta segunda-feira (4) o português Rúben Amorim, treinador do Sporting de Lisboa, que na semana que vem vai assumir o Manchester United.

O destino quis que Amorim enfrente o City nesta terça-feira, pela quarta rodada da Liga dos Campeões, ainda à frente do time lisboeta. Em declarações ao canal português Sport TV, o treinador também afirmou que os 'Citizens' são "a melhor equipe do mundo".

Em 2022, o Sporting foi goleado em casa por 5 a 0 pelo Manchester City no jogo de ida das oitavas de final da Champions. Agora, o time vai buscar sua revanche.

"Sinto que agora sou um treinador melhor. Mas infelizmente acho que Guardiola também é um treinador ainda melhor, então a diferença entre nós continua sendo a mesma", afirmou Amorim em entrevista coletiva na véspera do jogo no estádio José Alvalade.

"Evidentemente, Pep Guardiloa foi uma inspiração para muitos entre nós, os treinadores, como também foi para outros", acrescentou o português de 39 anos, anunciado na sexta-feira passada pelo Manchester United.

Amorim, contratado para substituir o holandês Erik ten Hag, vai assumir o comando dos 'Red Devis' oficialmente no dia 11 de novembro.

O português disse que tem ciência de que os torcedores do United estão curiosos sobre seu trabalho e vão acompanhar de perto o jogo entre Sporting e Manchester City.

"As conclusões que tirarem depois da partida não são importantes para mim, porque podem ser enganosas. Se o resultado for muito negativo, as expectativas vão baixar e acho que não seria um ponto de partida ruim no Manchester United. Se vencermos amanhã, pensarão que o novo Alex Ferguson está chegando e isso seria muito difícil de sustentar", disse Amorim.

