Israel anunciou nesta segunda-feira (4) que notificou as Nações Unidas sobre o cancelamento do acordo com a agência da ONU de apoio aos refugiados palestinos, depois que a medida foi aprovada pelo Parlamento do país.

"Por instrução do ministro israelense das Relações Exteriores, Israel Katz, o Ministério das Relações Exteriores notificou a ONU sobre o cancelamento do acordo entre o Estado de Israel e a UNRWA", a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina, informou a pasta em um comunicado.

O Parlamento israelense aprovou há uma semana uma lei que proíbe as atividades da UNRWA no país.

Israel acredita que funcionários da agência participaram no ataque do grupo islamista palestino Hamas em 7 de outubro de 2023 no sul do país, que desencadeou a guerra em Gaza.

A UNRWA fornece, há mais de 70 anos, ajuda essencial de educação, saúde e assistência aos refugiados nos Territórios palestinos e em outros lugares da região.

Se o cancelamento for aplicado, este seria um duro golpe para as atividades humanitárias na Faixa de Gaza, segundo especialistas.

jd/dv/mas/meb/zm/fp