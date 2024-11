O Freiburg desperdiçou uma oportunidade de ouro de entrar na zona da Liga dos Campeões ao empatar em casa em 0 a 0 com o Mainz (13º), neste domingo, pela 9ª rodada da Bundesliga.

Com 16 pontos, o Freiburg está empatado com Bayer Leverkusen (4º) e Borussia Dortmund (5º), mas ocupa a sexta colocação devido a um saldo de gols inferior. Se tivesse vencido neste domingo teria conseguido subir ao terceiro lugar, que continuará, portanto, a ser ocupado pelo Eintracht Frankfurt (17 pontos).

Bayern de Munique (1º) e RB Leipzig (2º) continuam nas duas primeiras posições, embora antes deste fim de semana estivessem empatados em pontos e agora o gigante da Baviera lidera com uma vantagem de três pontos (23 contra 20).

O Bayern venceu o Union Berlin (7º) por 3 a 0 em casa no sábado e pouco depois o Leipzig sofreu a primeira derrota nesta Bundesliga na visita ao Dortmund (2 a 1).

No último jogo desta nona rodada, o Borussia Mönchengladbach (9º) venceu o Werder Bremen (10º) por 4 a 1 e ganhou impulso em sua luta para entrar na 'zona europeia'.

Um gol de Alassane Plea (11') e outro de Marco Friedl (12') encaminharam a vitória para o 'Gladbach' ainda no início da partida e Franck Honorat (45') e Kevin Stöger (66') ampliaram. O Werder diminuiu por meio de Keke Topp (75') mas a reação parou aí. A equipe do Bremen ainda terminou com dez jogadores em campo devido ao cartão vermelho recebido por Mitchell Weiser na reta final da partida (82').

--- Resultados da 9ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

- Sexta-feira:

Bayer Leverkusen - Stuttgart 0 - 0

- Sábado:

Wolfsburg - Augsburg 1 - 1

Holstein Kiel - Heidenheim 1 - 0

Hoffenheim - St Pauli 0 - 2

Eintracht Frankfurt - Bochum 7 - 2

Bayern de Munique - Union Berlin 3 - 0

Borussia Dortmund - RB Leipzig 2 - 1

- Domingo:

Freiburg - Mainz 0 - 0

B. Mönchengladbach - Werder Bremen 4 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 23 9 7 2 0 32 7 25

2. RB Leipzig 20 9 6 2 1 15 5 10

3. Eintracht Frankfurt 17 9 5 2 2 23 14 9

4. Bayer Leverkusen 16 9 4 4 1 20 15 5

5. Borussia Dortmund 16 9 5 1 3 17 15 2

6. Freiburg 16 9 5 1 3 13 11 2

7. Union Berlin 15 9 4 3 2 9 8 1

8. Stuttgart 13 9 3 4 2 17 16 1

9. B. Mönchengladbach 13 9 4 1 4 15 14 1

10. Werder Bremen 12 9 3 3 3 15 20 -5

11. Augsburg 11 9 3 2 4 13 20 -7

12. Heidenheim 10 9 3 1 5 12 12 0

13. Mainz 10 9 2 4 3 12 13 -1

14. Wolfsburg 9 9 2 3 4 16 17 -1

15. St Pauli 8 9 2 2 5 7 11 -4

16. Hoffenheim 8 9 2 2 5 13 19 -6

17. Holstein Kiel 5 9 1 2 6 11 23 -12

18. Bochum 1 9 0 1 8 9 29 -20

