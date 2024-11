Um bebê de um ano sobreviveu a um grave acidente de trânsito que deixou pelo menos 10 mortos neste domingo (3) no sul do Equador, informou o órgão estatal de emergências.

Por volta das 05h00 locais (08h00 de Brasília), "um veículo do tipo caminhonete" saiu da pista e caiu "em uma ribanceira do rio Paute" em uma área conhecida como Bella Unión, no cantão de Santiago, informou o serviço ECU 911 em comunicado à imprensa.

A entidade relatou que há "10 pessoas" mortas e "um menor de idade ferido, de aproximadamente 1 ano, que foi levado ao hospital" do município vizinho de Méndez.

Imagens divulgadas por meios de comunicação locais mostram o veículo capotado no fundo de um abismo rochoso, com diversos socorristas trabalhando entre os destroços da caminhonete. A imprensa relata que outra criança de seis anos sobreviveu ao acidente, mas com ferimentos graves.

"Há várias pessoas (...) presas" na caminhonete, alertou o ECU 911.

Os acidentes de trânsito estão entre as principais causas de morte no Equador.

