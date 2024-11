O Bologna conseguiu emendar duas vitórias consecutivas, pela primeira vez nesta edição da Serie A, ao vencer em casa o Lecce, por 1 a 0, neste sábado (2), pela 11ª rodada do campeonato italiano.

A equipe da Emilia-Romagna, oitava colocada na classificação, derrotou em casa o penúltimo colocado da tabela, embora tenha feito sofrer seus 'tifosi' porque o único gol da partida só veio aos 85 minutos, graças a Riccardo Orsolini.

O resultado confirmou a melhora da equipe, que no meio desta semana havia vencido por 2 a 0 na visita ao Cagliari, o que aumenta a confiança do elenco antes do duelo de terça-feira contra o Monaco pela Liga dos Campeões.

O Bologna, embora não esteja ganhando muito nesta temporada, tampouco perde no campeonato italiano: na Serie A sua invencibilidade é de dois meses e sete jogos, desde a derrota por 3 a 0 para o líder Napoli, no final de agosto.

Já na Liga dos Campeões, os bolonheses ainda não venceram nas três rodadas e o seu retrospecto é fraco, com um empate diante do Shakhtar (0-0) e duas derrotas, ambas por 2 a 0 contra dois times ingleses, Liverpool e Aston Villa.

--- Jogos da 11ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

- Sábado:

Bologna - Lecce 1 - 0

(14h00) Udinese - Juventus

(16h45) Monza - Milan

- Domingo:

(08h30) Napoli - Atalanta

(11h00) Torino - Fiorentina

(14h00) Hellas Verona - Roma

(16h45) Inter - Unione Venezia

- Segunda-feira:

(14h30) Parma - Genoa

Empoli - Como

(16h45) Lazio - Cagliari

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 25 10 8 1 1 18 5 13

2. Inter 21 10 6 3 1 24 13 11

3. Atalanta 19 10 6 1 3 26 14 12

4. Fiorentina 19 10 5 4 1 21 9 12

5. Lazio 19 10 6 1 3 22 13 9

6. Juventus 18 10 4 6 0 17 7 10

7. Udinese 16 10 5 1 4 14 14 0

8. Bologna 15 10 3 6 1 12 11 1

9. Milan 14 9 4 2 3 16 11 5

10. Torino 14 10 4 2 4 15 15 0

11. Roma 13 10 3 4 3 10 11 -1

12. Empoli 11 10 2 5 3 7 9 -2

13. Parma 9 10 1 6 3 14 16 -2

14. Hellas Verona 9 10 3 0 7 13 22 -9

15. Como 9 10 2 3 5 12 21 -9

16. Cagliari 9 10 2 3 5 8 17 -9

17. Monza 8 10 1 5 4 10 13 -3

18. Unione Venezia 8 10 2 2 6 10 18 -8

19. Lecce 8 11 2 2 7 4 20 -16

20. Genoa 6 10 1 3 6 7 21 -14

./bds/jr/dr/iga/aam