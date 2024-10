As acusações de presença de soldados norte-coreanos na frente de guerra russa contra a Ucrânia são "simples afirmações", declarou nesta quarta-feira, no Conselho de Segurança, o embaixador russo na ONU.

"Essas declarações sobre soldados norte-coreanos em nossa frente de guerra são simples afirmações, e buscam apenas desviar a atenção dos problemas realmente importantes que ameaçam a paz e a segurança internacionais", disse Valisi Nebenzia, que acusou Washington e Londres de chegarem a "novos níveis de desinformação".

Os chefes da Defesa dos Estados Unidos e da Coreia do Sul pediram, nesta quarta, que a Coreia do Norte retire suas tropas da Rússia, para onde Washington afirma que cerca de 10.000 homens foram destacados para possível ação contra as forças ucranianas.

O Pentágono havia indicado na véspera que "um pequeno número" de tropas norte-coreanas foi mobilizado na região russa de Kursk, onde as forças ucranianas realizam uma ofensiva terrestre desde agosto.

