Funcionários americanos do alto escalão viajaram nesta quarta-feira (30) a Israel com o objetivo de avançar nas negociações de acordos que encerrem a guerra na Faixa de Gaza e no Líbano, confirmou o Departamento de Estado.

Amos Hochstein, responsável americano para tratar do conflito entre Israel e Líbano, e Brett McGurk, o principal funcionário da Casa Branca para o Oriente Médio, liderarão as conversas com Israel.

Os dois "estão viajando a Israel para abordar aspectos, incluindo uma resolução diplomática no Líbano, e também sobre como acabar com o conflito em Gaza", informou a repórteres o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller.

Os Estados Unidos tentam há meses selar um acordo para pôr fim à guerra em Gaza, desencadeada em outubro de 2023 por um ataque inédito do Hamas em território israelense.

Mas Washington não tem pressionado Israel, a quem apoia diplomática e militarmente, a um cessar-fogo imediato no Líbano, onde ataca alvos do grupo Hezbollah.

"No final, queremos ver um cessar-fogo", disse Miller. "Queremos uma resolução diplomática que permita aos civis de Israel e do Líbano retornarem para suas casas", acrescentou.

Miller afirmou que os Estados Unidos estavam pressionando Israel para evitar um "dano extenso" no Líbano, depois que o país emitiu ordens de evacuação na cidade histórica de Baalbek.

"Deixamos claro que a campanha [militar] que estão realizando no Líbano não deve, não pode se assemelhar à campanha que executaram em Gaza."

