O tenista italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, teve que desistir do Masters 1000 de Paris, que começou nesta semana, devido a uma virose, anunciou a organização do torneio nesta terça-feira (29).

Sinner, que apesar da desistência já tem pontos suficientes para terminar a temporada no topo do ranking, será substituído no quadro do torneio pelo francês Arthur Cazaux, que vai enfrentar na segunda rodada o compatriota Corentin Moutet ou o americano Ben Shelton.

"Devido a um vírus intestinal contraído antes de sua chegada a Paris, Jannik Sinner, apesar da vontade de participar, teve que se retirar", escreveu a organização em comunicado.

O italiano deve voltar às quadras no ATP Finals de Turim (11 a 17 de novembro), torneio que reúne os oito melhores tenistas da temporada e seu grande objetivo neste final de ano.

Sua participação também é esperada na fase final da Copa Davis, na próxima semana, em Málaga, para ajudar a Itália a defender o título.

